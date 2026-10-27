Eskişehir'de toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetleri değerlendirildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, merkezlerde yürütülen çalışmalar, hizmet süreçleri ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.

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