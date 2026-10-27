Eskişehir'de toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetleri değerlendirildi
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, merkezlerde yürütülen çalışmalar, hizmet süreçleri ve karşılaşılan sorunlar ele alındı.
Ruh sağlığı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gözde Gök katıldı.
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