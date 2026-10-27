Eskişehir'de Eğitim Yönetim Sistemi'nin yeni mimarisi tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tanıtım eğitimi, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

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