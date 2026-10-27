Eskişehir Vali Yılmaz'dan Antalya'ya geçmiş olsun mesajı
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Antalya'da gece saatlerinde çıkan hortum, içinde 6 işçinin kaldığı 2 konteyneri savurup 4 işçinin ölümüne sebep oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yaşanan olayla ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı.
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