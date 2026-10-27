Eskişehir'de sağlık hizmetlerinin aylık değerlendirmesi yapıldı

Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, ilgili yöneticiler ve birim temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda eylül ayı İl Performans ve Bölgesel Değerlendirme Sistemi ile Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (GÖREN) sunumları gerçekleştirildi.

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