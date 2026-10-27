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        Yurtlarda beslenme hizmetleri eğitimleri tamamlandı

        Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve güvenli hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Yurtlarda beslenme hizmetleri eğitimleri tamamlandı

        Eskişehir'de öğrenci yurtlarında sunulan beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak ve güvenli hizmet anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimler tamamlandı.

        İl genelindeki tüm yurtlarda beslenme hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla eğitimler gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından işletme ve yurt personellerine verilen eğitimlerde, beslenme hizmetlerinin doğru ve güvenli şekilde uygulanması, muhtemel risklerin en aza indirilmesi ve hizmet standartlarının geliştirilmesi konularına odaklanıldı. Öğrencilere sunulan beslenme hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve daha güvenli bir hizmet ortamı sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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