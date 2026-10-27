Sivrihisar'ın Cittaslow vizyonu Uluslararası Turizm Platformunda tanıtıldı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Antalya'da düzenlenen International ATF26 Türkiye kapsamında gerçekleştirilen oturumda ilçenin tarihi ve kültürel mirasını, yerel yaşam değerlerini ve Cittaslow (Sakin Şehir) vizyonunu anlattı.

Antalya'da düzenlenen International ATF26 Türkiye etkinliği kapsamında, "Hızlanan Dünyada Sakin Şehirler: Yerel Yaşam, Özgün Deneyimler" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin konuşmacı olarak katıldığı oturumun moderatörlüğünü Sayın Lokman Atasoy üstlendi. Turizm sektörünün temsilcilerini ve farklı alanlardan katılımcıları bir araya getiren oturumda, hızla değişen dünyada şehirlerin kendilerine özgü kimliklerini korumalarının önemi ele alındı. Sivrihisar'ın köklü tarihi, zengin kültürel mirası, geleneksel yaşam biçimi, yöresel değerleri ve turizm potansiyeli katılımcılarla paylaşılırken, ilçenin Cittaslow sürecindeki vizyonu da gündeme taşındı.

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Sivrihisar'ın yerel değerleri ön plana çıktı

Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve kendine has yaşam kültürüyle öne çıkan Sivrihisar'ın, sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda sahip olduğu değerlerin korunması ve tanıtılması büyük önem taşıyor. Oturumda; şehirlerin yalnızca turistik destinasyonlar olarak değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan, yerel kültürü yaşatan ve insan odaklı yaşamı destekleyen merkezler olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yerel üreticilerin turizmden daha fazla pay alması, geleneksel değerlerin yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bu yaklaşımın, Sivrihisar'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesine ve yerel ekonominin desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

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Cittaslow süreciyle sürdürülebilir bir gelecek hedefleniyor

Sivrihisar Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumak, yerel yaşam kültürünü yaşatmak ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Cittaslow (Sakin Şehir) süreci de Sivrihisar'ın kendine özgü kimliğini koruyarak daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanması açısından önem taşıyor. Antalya'da gerçekleştirilen oturum, Sivrihisar'ın yerel değerlerinin daha geniş platformlarda tanıtılması ve ilçenin sakin şehir anlayışı çerçevesindeki hedeflerinin paylaşılması bakımından önemli bir buluşma oldu.

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Sivrihisar'ın Cittaslow vizyonunun uluslararası turizm platformunda gündeme gelmesi, ilçenin tarihi mirası, kültürel birikimi ve özgün yaşam kültürünün tanıtılmasına yönelik çalışmalara da katkı sağladı.