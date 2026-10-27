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        SOLOTÜRK Eskişehir'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Eskişehir'de prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.

        Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

        SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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