SOLOTÜRK Eskişehir'de prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Eskişehir'de prova uçuşu gerçekleştirdi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gösteri uçuşu yapmaya hazırlanan SOLOTÜRK, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde uçtu.
Vatandaşlar, ekibin akrobatik hareketlerle yaptığı prova uçuşunu, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Perşembe saat 14.00'te aynı noktada gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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