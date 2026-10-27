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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Eskişehir'de drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Cüneyt K. (41) idaresindeki 06 DFK 223 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Devrilen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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