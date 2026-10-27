Eskişehir'de drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, drenaj kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Cüneyt K. (41) idaresindeki 06 DFK 223 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kaymaz Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Devrilen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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