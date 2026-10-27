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        İŞKUR Gençlik Programı Kurası çekildi

        İŞKUR Gençlik Programından faydalanacak Anadolu Üniversitesi öğrencileri kura ile belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        İŞKUR Gençlik Programı Kurası çekildi

        İŞKUR Gençlik Programından faydalanacak Anadolu Üniversitesi öğrencileri kura ile belli oldu.

        İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde görev alacak öğrenciler çekilen kura ile belirlendi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonunda Eskişehir 4. Noteri Mete Özesen tarafından çekilen kura törenine, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, İŞKUR yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

        Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Abdurrahman Şafak programda kurumsal hedefler ve uygulama esaslarını şu ifadelerle aktardı:

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        "İŞKUR Genel Müdürlüğü ile üniversitelerimiz arasında tesis edilen iş birliği çerçevesinde öğrencilerimizin iş gücü piyasasına uyumunu ve sorumluluk bilinci kazanmasını önceleyen programın yürütümünü sürdürmekteyiz. Üniversitemiz genelindeki kontenjanlar doğrultusunda yerleştirmeler; öğrencilerimizin öğrenim gördükleri anabilim dalları, bölümleri ve akademik ilgi alanları gözetilerek kampüs içi birimler nezdinde planlanmaktadır. Belirlenen çalışma takvimine göre kampüs yerleşkesinde görevlendirilecek öğrencilerimiz için önceliğimiz özellikle akademik ve nitelikli idari alanlarda işleyişe katkı sunulmasıdır."

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        Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İŞKUR iş birliğinde yürütülecek programa bu yıl 5 bin 771 öğrenci başvurdu. Yapılan kura sonucu bin 189 öğrenci asil 120 öğrenci ise yedek olarak belirlendi. Seçilen öğrenciler 16 Kasım 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.

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