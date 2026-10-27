Eskişehir'in 2036 hedefi ortak akılla planlanıyor: "Güçlü irade, güçlü Eskişehir"

Eskişehir’in gelecek 10 yıllık yol haritasını belirlemek amacıyla hazırlanan "Vizyon Eskişehir 2036 Sürdürülebilir Kalkınma Planı", düzenlenen geniş katılımlı tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sunuldu. Toplantıda ortak akıl ve kararlılık vurgusu yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Gelecek kendiliğinden şekillenmez; doğru planlamayla, güçlü iş birliğiyle ve kararlılıkla inşa edilir" diyerek kentin kalkınma vizyonunu ortaya koydu.

Geleceğin Eskişehir'ini ortak akılla şekillendirmek ve kentin kalkınma hamlesine yön vermek amacıyla hazırlanan "Vizyon Eskişehir 2036 Sürdürülebilir Kalkınma Planı" tanıtım toplantısı, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Kültür Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, kaymakamlar, vali yardımcıları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve sanayi kuruluşlarının başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, kentin önümüzdeki 10 yıllık yol haritası masaya yatırıldı.

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"Eskişehir'in güçlü birikimi bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor"

Programda konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak ve yaşam kalitesini artırmak için kamu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. Eskişehir’in köklü tarihi, güçlü sanayisi, verimli tarım arazileri, üç üniversitesi ve nitelikli insan kaynağıyla ülkenin müstesna şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Bizim sorumluluğumuz, devraldığımız bu değerleri korumakla yetinmeyip daha da ileriye taşımak, şehrimizin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek ve gelecek nesillere bugünden daha güçlü bir Eskişehir bırakmaktır" dedi.

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"Nüfusun yüzde 90’ı merkezde: ilçelerimizi kalkındırmak zorundayız"

Bir şehrin geleceğinin kendiliğinden şekillenmeyeceğini, doğru planlama ve kararlılıkla inşa edileceğini belirten Vali Yılmaz, kentteki nüfus dağılımındaki dengesizliğe dikkat çekti. Eskişehir nüfusunun yüzde 90’ının şehir merkezinde, sadece yüzde 10’unun ise merkeze bağlı 12 ilçede yaşadığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusumuzu buralara taşımanın, nüfusu ilin geneline yaymanın tek geçerli ve gerçekleştirilebilir sebebi ekonomik. Oralarda ekonomiyi geliştirirsen, öne çıkacak değerleri ortaya koyarsan nüfusun orada kalması ve artması mümkün olabilir. Odunpazarı’ndan Tepebaşı’na, Alpu’dan Sivrihisar’a kadar her ilçemizin farklı bir hikâyesi ve potansiyeli var. Amacımız bu farklılıkları ortadan kaldırmak değil, onları birer güce dönüştürmektir. Bir ilçemizde tarımı desteklerken diğerinde turizmi, bir başkasında ise sanayi veya kültürü ön plana çıkaracağız."

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"Çalışma yapıyormuş gibi yapmayacağız, ayakları yere basan projeler üreteceğiz"

Planın kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğinin altını çizen Vali Yılmaz, kalkınma hamlesinde sürdürülebilirlik ve sonuç odaklılık mesajı verdi. BEBKA, Avrupa Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumlara sunulacak projelerin sağlam temellere dayanması gerektiğini belirten Yılmaz, "Bir yere kaynak talep etmeye gittiğimizde projemizin hazır ve sürdürülebilir olması gerekir. 'Hadi yapalım' demekle olmuyor; işi bilen ekiple, doğru yatırımları planlayacağız. Ayakları yere basmayan, ilçelerimizin şartlarına uymayan hiçbir çalışmayla vakit kaybetmeyeceğiz. Çalışma yapıyormuş gibi yapmayacağız, gerçek anlamda değer üreten projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

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Toplumsal dayanışma ve "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

İstihdam projelerine ve birlikte hareket etme kültürüne de değinen Vali Yılmaz, dezavantajlı ve zihinsel engelli gençlerin istihdama katılması amacıyla yürütülen projeleri örnek göstererek, tek bir kişinin bile hayatına dokunmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen vizyona işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda her alanda daha güçlü bir geleceğe ilerlemektedir. Biz de Vizyon Eskişehir 2036 ile şehrimizin imkânlarını harekete geçirerek bu hedeflere güçlü bir katkı sunmak istiyoruz. Eskişehir’in ufku ve vizyonu çok yüksek. Zaman çok hızlı geçiyor, dönüşümlere zamanında ayak uydurmak zorundayız. Biz şehrimizin gücüne ve insanımızın azmine inanıyoruz. Hedefimiz açık, irademiz güçlüdür: Güçlü irade, güçlü Eskişehir."

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Tanıtım toplantısı, katılımcıların Vizyon Eskişehir 2036 planı üzerine gerçekleştirdiği değerlendirmeler ve toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.