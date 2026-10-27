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        ESO Başkanı Kesikbaş: "Cumhuriyet, çocuklara verdiğimiz sözdür"

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ESO Başkanı Kesikbaş: "Cumhuriyet, çocuklara verdiğimiz sözdür"

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür" dedi.

        ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kesikbaş'ın mesajında, "Cumhuriyet, evlatlarımızın kendi ülkelerinde özgürce yaşayacağına, emeğinin karşılığını alacağına ve geleceğe güvenle bakacağına dair sözümüzdür. Atatürk’ün karanlığın içinden yükselttiği umudu korumak hepimizin sorumluluğudur. Laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayanan Cumhuriyetimizi; bilime, eğitime ve insanımıza sahip çıkarak geleceğe taşıyacağız. Teknoloji geliştiren, tasarlayan, dünyayla yarışan bir sanayi için çalışacağız. Çocuklarımız yarın geriye baktığında, onların geleceği için verdiğimiz emeği görsün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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