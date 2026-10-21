Eskişehir'de emniyet teşkilatından emekli personel için veda yemeği

Yılmaz, emekli personele bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Teşkilata yıllarca özveri ve gayretle hizmet eden emekli personelin onuruna düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, mesai arkadaşlarına bugüne kadarki emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

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