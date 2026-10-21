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        Eskişehir'de 'Mentörlük ve Eğitim Programı' düzenlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskişehir'de taşra teşkilatında göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik hazırlanan 'Mentörlük ve Eğitim Programı' gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de 'Mentörlük ve Eğitim Programı' düzenlendi

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskişehir'de taşra teşkilatında göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik hazırlanan 'Mentörlük ve Eğitim Programı' gerçekleştirildi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan programda, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görev yapan deneyimli meslek elemanlarının sahaya ilişkin bilgi, birikim ve tecrübelerini yeni personelle paylaşmasını sağlamak amaçlandı. Çalışma ile göreve başlayan personelin mesleki gelişimine rehberlik edilmesi, kurum kültürüne uyum süreçlerinin hızlandırılması ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına katkı sunulması hedeflendiği belirtildi. İl Müdürü Orhan Bayrak’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen programda, sunulan bakım ve sosyal hizmet modellerinde niteliğin artırılmasında tecrübe paylaşımı ve kurum içi dayanışmanın kritik rol oynadığı vurgulandı.

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