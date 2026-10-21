Polis ekipleri 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi

Eskişehir'de 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında polis ekiplerince kampüslerde kurulan stantlarda 28 bin 170 öğrenci ile bir araya gelindi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında çalışma yapıldı. 21 Eylül 16 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'deki kampüslerde ekipler tarafından stantlar kuruldu. Bu stantlarda toplam 28 bin 170 öğrenci ile bir araya gelindi.

İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Eskişehir’e hoş geldiniz gençler! 20262027 akademik yılında geleceğin mimarları gençlerimizle kampüslerde buluştuk. Eskişehir Emniyeti olarak her an, her adımda yanınızdayız" ifadeleri yer aldı.