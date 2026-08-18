Eskişehir'de hafif ticari aracın kontrolden çıktığı kazada sürücü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
D.B.K. (28) idaresindeki 26 VU 683 plakalı hafif ticari araç, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp ağaca çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
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