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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 26 KP 653 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Ankara kara yolu Kumlubel Mahallesi yakınlarında S.E. yönetimindeki 26 HK 474 plakalı otomobile çarptı.

        Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarparak durdu.

        Araçlarda hasara neden olan kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.A.E. yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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