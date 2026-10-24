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        Eskişehir'de kadına yumruk atan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de kadına yumruk atan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda yoldan geçen araçları durdurmaya çalışan ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen F.T, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye yumruk attı.

        Darbenin etkisiyle düşen H.D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay anı, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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