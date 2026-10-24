Eskişehir'de kadına yumruk atan şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis, 19 yaşındaki kadına yumruk atan şüpheliyi gözaltına aldı.
Tunalı Mahallesi Sıhhiye Meydanı'nda yoldan geçen araçları durdurmaya çalışan ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddia edilen F.T, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye yumruk attı.
Darbenin etkisiyle düşen H.D. yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay anı, çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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