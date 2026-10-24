Kapsül kokain taşıyan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Gözaltınana alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.O. hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirilmişti.

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