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        Eskişehir'de Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri' toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Eskişehir'de Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında ‘Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri’ toplantısı yapıldı.

        İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile trafik ve güvenlik birimlerinin yetkililerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, muhtemel kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınacak önlemler görüşüldü.

        Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, kış şartlarına karşı tüm kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması gerektiğini belirterek, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarında kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade eden Yılmaz, ihtiyaç duyulan her durumda kurumların hızlı ve etkin şekilde iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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