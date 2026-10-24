Eskişehir'de scooter ile araç çarpıştı: Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu
Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.
Eskişehir’de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.
Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir scooter ile araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen olay yerine gelip sürücüye yardıma koştu. Çarpışmanın ardından scooter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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