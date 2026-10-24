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        Eskişehir'de scooter ile araç çarpıştı: Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu

        Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de scooter ile araç çarpıştı: Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu

        Eskişehir’de tramvay yolu üzerinde bir scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada çevredeki vatandaşlar scooter sürücüsünün yardımına koştu.

        Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'ndeki tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir scooter ile araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen olay yerine gelip sürücüye yardıma koştu. Çarpışmanın ardından scooter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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