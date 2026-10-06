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        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Ankara kara yolu Ankara istikametine seyreden B.D. (28) idaresindeki 26 ANE 788 plakalı otomobil ile A.C'nin (54) kullandığı 06 GFH 233 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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