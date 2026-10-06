Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Eskişehir-Ankara kara yolu Ankara istikametine seyreden B.D. (28) idaresindeki 26 ANE 788 plakalı otomobil ile A.C'nin (54) kullandığı 06 GFH 233 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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