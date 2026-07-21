Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptıkları araştırma ve takip sonucunda 2 şüpheliyi, ticari takside yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, 4,5 gram esrar, 352 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, şarjör ve 42 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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