Eskişehir'de zeytinyağı dökülen yolda 2 otomobil hasarlı kaza yaptı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetin kasasından yola dökülen zeytinyağı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otomobil hasarlı kaza yaptı. Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde seyir halindeki B.M. idaresindeki 23 HC 514 plakalı kamyonetin kasasında bulunan zeytinyağı yola döküldü. Kayganlaşan yolda ilerleyen F.O. yönetimindeki 26 KK 263 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 26 AOH 476 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabilirken, diğeri yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra bahçeye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye düşen 26 KK 263 plakalı otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yola dökülen zeytinyağı nedeniyle kayganlaşan bölgeye kum serpilerek trafik güvenliği sağlandı.

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