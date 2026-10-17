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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki üç üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 3 bin 122 kişilik kontenjan

        Eskişehir'deki üç üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 3 bin 122 kişilik kontenjan

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Eskişehir'deki üç üniversiteye toplam 3 bin 122 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 06:33 Güncelleme:
        Eskişehir'deki üç üniversiteye İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 3 bin 122 kişilik kontenjan

        TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Eskişehir'deki üç üniversiteye toplam 3 bin 122 kişilik kontenjan ayrıldığını bildirdi.

        Gürcan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesine kontenjan tahsis edildiğini belirtti.

        Anadolu Üniversitesine 1189, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine 1150, Eskişehir Teknik Üniversitesine 783 kontenjan ayrılan programın 10 ay süreceğini aktaran Gürcan, üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanacağını ve programa katıldıkları günler için gelir desteğinden yararlanacağını ifade etti.

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        Gürcan, gençlere sunulan destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür ederek kontenjanların üniversitelere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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