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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta müstakil bir evde dün birlikte alkol aldığı arkadaşı Bülent Sap'ı (48) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan N.Ö. (42) ile olayla ilgileri bulunduğu değerlendirilen O.Y. (42), A.K. (50) ve S.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden N.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.Y, A.K. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        N.Ö, evine misafir olarak gelen Bülent Sap ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşını bıçakla yaralamıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Sap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Şüpheli N.Ö. polis ekiplerine teslim olmuş, cinayette kullanılan bıçak ise evin önündeki çöp konteynerinde bulunmuştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayla ilgileri olabilecekleri değerlendirilen O.Y, A.K. ve S.Y. de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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