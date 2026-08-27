Eskişehir'de yükümlülerin okullardaki kamu yararına çalışmaları sürüyor

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu yararına çalışma kapsamında, yükümlülerin yaz tatili döneminde okullardaki çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda çalışma gerçekleştiren yükümlüler, okulun iç ve dış cepheleri ile bahçe demirlerini boyadı.

Okulda ayrıca çeşitli tadilat ve temizlik çalışmaları da yapıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün, yükümlülerin topluma yararlı faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kamu yararına çalışma uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi.