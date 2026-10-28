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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Sütlaca kadar yediler bin 950 TL hesabı ödemeyip çitten atlayarak kaçtılar Eskişehir'de "ATM'ye gidiyoruz" diyerek hesap ödemeden kaçtılar

        Sütlaca kadar yediler bin 950 TL hesabı ödemeyip çitten atlayarak kaçtılar Eskişehir'de "ATM'ye gidiyoruz" diyerek hesap ödemeden kaçtılar

        Eskişehir'de iddiaya göre bir dönerciye gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL tutarındaki yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtı. Yeni işe başlayan garsonu "para çekmeye gidiyoruz" bahanesiyle kandıran iddiaya göre şüphelilerden biri masada beklerken, gelen giden olmayınca o da bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Sütlaca kadar yediler bin 950 TL hesabı ödemeyip çitten atlayarak kaçtılar Eskişehir'de "ATM'ye gidiyoruz" diyerek hesap ödemeden kaçtılar

        Eskişehir'de iddiaya göre bir dönerciye gelen 3 kişi, sipariş ettikleri bin 950 TL tutarındaki yemeğin ardından hesap ödemeden kaçtı. Yeni işe başlayan garsonu "para çekmeye gidiyoruz" bahanesiyle kandıran iddiaya göre şüphelilerden biri masada beklerken, gelen giden olmayınca o da bahçe çitlerinden atlayarak işletmeden uzaklaştı.

        Yenibağlar Mahallesi Ulaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döner işletmesinde meydana geldiği iddia edilen olayda, 2 erkek ve 1 kadın müşteriden oluşan grup, masaya oturarak çeşitli menü siparişlerinde bulundu. 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner menü, 1 adet tavuk döner, 1 adet et döner menü ve 1 adet sütlaç sipariş eden grubun, yemeklerini yedikten sonra hareketlendiği öne sürüldü.

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        Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, iddiaya göre gruptan 2 erkek şahıs yeni işe başlayan garsona, "ATM'ye para çekmeye gideceğiz" diyerek işletmeden ayrıldı. Masada kalan kadın müşterinin ise bir süre bekledikten sonra bahçe çitlerinin üzerinden atlayarak kaçtığı belirtildi. Toplam bin 950 TL'lik hesabı ödemeden ayrılan şahısların bir daha geri dönmezken, işletme yetkililerinin ödemenin yapılmaması durumunda polise şikayette bulunacaklarını belirttiği aktarıldı.

        "Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar"

        Olayla ilgili konuşan dönerci çalışanı Ramazan Ucan, "İddiaya göre üç tane menü söylemişler. Şu arkamda gördüğünüz masaya oturmuşlar. Gruptan 2 kişi 'para çekmeye gidiyoruz' diye masadan kalkmışlar, kaçıp gitmişler. Masada kalan hanımefendi de etrafına bakmış, daha sonra şu arkamızda bulunan çitlerden atlayıp kaçmış. Bin 950 TL'lik bir hesap bırakıp kaçmışlar. Yeni başlayan bir garson vardı onlarla ilgilenen, 2 kişi 'para çekip geleceğiz, masadaki hanımefendi beklesin' demişler. Hanımefendi gelen giden olmayınca atlayıvermiş çitlerden" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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