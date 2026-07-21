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        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz'dan Eskişehir Valisi Yılmaz'a ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyraz'a ziyaretinde TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile TÜRASAŞ Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun da eşlik etti.

        Valilik makamında yapılan görüşmede, Eskişehir'de yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımları ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı.

        Vali Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı Boyraz'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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