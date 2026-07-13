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        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Celbek göreve başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Celbek göreve başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Adıyaman'a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, göreve başladı.


        Celbek, Adıyaman’daki ilk mesai gününde çiçeklerle Adalet Komisyon Başkanı Bedri Aydoğan, Başsavcı vekilleri Mehmet Hakan Doğan ve Ali Ergezen’in yanı sıra, hakimler, Cumhuriyet savcıları, idari yöneticiler ve adliye personeli tarafından karşılandı.


        Başsavcı Celbek, göreve başlamasıyla ilgili yayımladığı mesajında, Adıyaman'ın 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük acılar yaşamış, binlerce vatandaşını kaybetmiş ve derin izler bırakan bir felaketle karşı karşıya kaldığını anımsattı.


        Bu büyük afette hayatını kaybedenleri rahmetle anıp, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı ve sabır dileyen Celbek, şunları kaydetti:


        "Yaşanan acılar hafızalarımızdaki yerini korurken, devletimizin tüm kurumlarıyla olduğu gibi yargı teşkilatımız da hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Adalet, toplumsal huzurun, güvenin ve birlikte yaşama iradesinin en güçlü teminatıdır. Cumhuriyet Başsavcılığı olarak hukukun üstünlüğünden, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden; insan haklarına saygılı, şeffaf, etkin ve erişilebilir bir adalet anlayışıyla görevimizi yerine getirmek en temel sorumluluğumuz olacaktır. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini daha da güçlendirmek, hak arama özgürlüğünü en etkin şekilde korumak ve kamu düzeninin sağlanmasına katkı sunmak için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağız. Adıyaman'da görev yaptığım süre boyunca hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda, adaletin gecikmeden ve hakkaniyetle tecelli etmesi için gayret göstereceğim, kapımız tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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