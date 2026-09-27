Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep'te basın toplantısı düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağıralioğlu, kentteki özel bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, parti kadrosu değil, vatanseverler topluluğu olduklarını söyledi.

Partisinin baraj sınırına dayandığını belirten Ağıralioğlu, "23 aylık bir partiyiz. Baraj sınırına geldik. Önümüzdeki dönemin sürprizi olacağımıza, millet mesuliyeti taşıyacağımıza, Türk milletinin merkezinde 86 milyonun bir aile gibi kabul edebileceği yeni siyasi merkezi olacağımıza çok inanıyoruz ve o hassasiyetle yürüyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Ağıralioğlu, gözler önünde yüz binlerce insanı katleden bir caniyle aynı zaman ve aynı dünyada oksijen solumak zorunda kalmanın kendileri için utanç olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasının etkili bir konuşma olduğunu belirten Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanının dünyanın gözünün içine baka baka böyle haykırması kıymetlidir. 'Dünya 5'ten büyüktür.' lafı kıymetli bir laftır. 'Farklılıkların ve farklı seslerin duyurulmadığı, mekanizma olarak 5 devletin keyfine kalmış bir dünyada huzur yoktur.' ikazları çok esaslıdır. Sayın Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler'deki konuşması çok veciz bir konuşmadır. Türk devlet başkanının böyle bir ikazla mazlum milletlerin sözcüsü, çığlığı olması çok kıymetlidir."

Toplantı, soru-cevap şeklinde devam etti.