Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

Araban Ovası'nda hasadı sürdürülen silajlık mısırda dönüm başına yaklaşık 5 ton verim alınıyor. Hayvan yemi olarak kullanılan ürüne, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki besicilik işletmelerinden talep geliyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, silajlık mısırın özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler tarafından tercih edildiğini ve ilçeden yoğun şekilde ürün tedarik edildiğini belirtti.

Araban Ovası'nda sarımsak ve hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekiminin yapıldığını ifade eden Altun, "Bu yıl 4 bin dönüm alanda silajlık, 6 bin dönüm alanda ise yağlık dane mısır olmak üzere toplam 10 bin dönüm civarında ikinci ürün mısır ekimi gerçekleştirildi." dedi.

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Altun, silajlık mısırda ürün kalitesinin yüksek olduğunu, yağlık dane mısırın hasadı için ise bitkilerin tarlada kurumasının beklendiğini kaydetti.

Çiftçi Salih Demir de 60 dönüm tarlasındaki silajlık mısırın hasadına başlamanın sevincini yaşadığını ifade etti.