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        Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Araban Ovası'nda silajlık mısır hasadı başladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı.

        Araban Ovası'nda hasadı sürdürülen silajlık mısırda dönüm başına yaklaşık 5 ton verim alınıyor. Hayvan yemi olarak kullanılan ürüne, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki besicilik işletmelerinden talep geliyor.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, silajlık mısırın özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmeler tarafından tercih edildiğini ve ilçeden yoğun şekilde ürün tedarik edildiğini belirtti.

        Araban Ovası'nda sarımsak ve hububat hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekiminin yapıldığını ifade eden Altun, "Bu yıl 4 bin dönüm alanda silajlık, 6 bin dönüm alanda ise yağlık dane mısır olmak üzere toplam 10 bin dönüm civarında ikinci ürün mısır ekimi gerçekleştirildi." dedi.

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        Altun, silajlık mısırda ürün kalitesinin yüksek olduğunu, yağlık dane mısırın hasadı için ise bitkilerin tarlada kurumasının beklendiğini kaydetti.

        Çiftçi Salih Demir de 60 dönüm tarlasındaki silajlık mısırın hasadına başlamanın sevincini yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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