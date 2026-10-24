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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GAİB'e bağlı 9 ildeki kuru meyve ihracatından 9 ayda 183,9 milyon dolarlık gelir

        GAİB'e bağlı 9 ildeki kuru meyve ihracatından 9 ayda 183,9 milyon dolarlık gelir

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı 9 ilden ocak-eylül döneminde 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        GAİB'e bağlı 9 ildeki kuru meyve ihracatından 9 ayda 183,9 milyon dolarlık gelir

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine bağlı 9 ilden ocak-eylül döneminde 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kuru meyve ihracatında 65 milyon 837 bin dolarla kuru kayısı ilk sırada yer aldı.

        Antep fıstığı 64 milyon 81 bin dolarla ikinci olurken, diğer meyve kurularından 19 milyon 551 bin dolarlık gelir elde edildi. Bu ürünleri 18 milyon 221 bin dolarla kuru incir ve 6 milyon 39 bin dolarla ceviz takip etti.

        Ocak-eylül döneminde 183 milyon 909 bin dolar gelir elde edilen kuru meyve ihracatında, kuru kayısı ve Antep fıstığı toplam dış satımın yüzde 70,6'sını oluşturdu.

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        - En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

        Yılın 9 ayında en fazla kuru meyve ihracatı Almanya'ya gerçekleştirildi.

        Almanya'ya 34 milyon 749 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu ülkeyi 20 milyon 926 bin dolarla İtalya, 15 milyon 90 bin dolarla ABD, 10 milyon 25 bin dolarla Fransa ve 8 milyon 479 bin dolarla Kazakistan izledi.

        İhracatın arttığı pazarlar arasında Polonya ve Brezilya öne çıktı. Polonya'ya yapılan ihracat yüzde 84,2 artışla 8 milyon 266 bin dolara, Brezilya'ya yapılan ihracat ise yüzde 65,7 yükselişle 7 milyon 100 bin dolara ulaştı.

        Hindistan'a gerçekleştirilen ihracat da yüzde 261,8 artarak 3 milyon 398 bin dolar oldu.

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        Ülke gruplarına göre ihracatta 93 milyon 53 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer aldı. AB ülkelerinin toplam ihracattaki payı yüzde 50,6 olarak kaydedildi.

        Avrupa Birliği ülkelerini 27 milyon 301 bin dolarla Amerika ülkeleri, 16 milyon 124 bin dolarla Türk cumhuriyetleri ve 13 milyon 161 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkeleri takip etti.

        Asya ve Okyanusya ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı.

        - Polonya ve Brezilya pazarlarında yükseliş

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, AA muhabirine, geçen yılın aynı dönemine göre tablolarda bir miktar gerileme olduğunu söyledi.

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        Bakır, "Özellikle kuru incir ihracatımızda yüzde 55,4, ceviz ihracatımızda ise yüzde 40'lık artış kaydedilmesi sektörümüz açısından önemli. Bunun yanında Polonya ve Brezilya gibi pazarlarda sağladığımız yükseliş, ihracatımızın geleceği açısından umut verici." dedi.

        GAİB bünyesindeki illerin kuru meyve üretimi ve ihracatında önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bakır, "Önümüzdeki süreçte temel hedefimiz, mevcut pazarlarımızdaki kayıpları telafi ederken yeni pazarlara açılmak, ürün çeşitliliğimizi artırmak ve bölgemizin ihracatını daha ileri seviyelere taşımak olmalı." diye konuştu.

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