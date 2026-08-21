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        Araban'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprü yenilendi

        Araban ilçesinde çok sayıda kırsal mahalleyi ilçeye bağlayan köprüde yenileme ve genişletme çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Araban'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprü yenilendi

        Araban ilçesinde çok sayıda kırsal mahalleyi ilçeye bağlayan köprüde yenileme ve genişletme çalışması tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçenin doğu girişinde bulunan 6 metre genişliğindeki Araban-Fıstıklıdağ grup yolu daha güvenli hale getirildi.

        Köprü ise yapılan çalışmalarla 18 metreye genişletilerek modern ve güvenli hale getirildi.

        İlçenin doğu girişinde bulunan Akbudak Caddesi'ndeki köprü ve menfez genişletme çalışmaları, ulaşım güvenliğinin artırılması ve trafik akışının daha konforlu hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

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