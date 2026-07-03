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        Arıcılık hobisini eşinin desteğiyle mesleğe dönüştürdü

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in Araban ilçesinde fabrikada çalışırken hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren Veysel Fıstıkçı, 15 yılda 2 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkararak kendi işinin patronu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Arıcılık hobisini eşinin desteğiyle mesleğe dönüştürdü

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in Araban ilçesinde fabrikada çalışırken hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren Veysel Fıstıkçı, 15 yılda 2 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkararak kendi işinin patronu oldu.


        İlçeye bağlı Elif Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Fıstıkçı, fabrikada çalıştığı dönemde ilgi duymaya başladığı arıcılığı 2011 yılında aldığı 2 kovanla profesyonel olarak yapmaya başladı.

        Zamanla arıcılık konusunda kendini geliştiren ve fabrikadaki işini bırakan Fıstıkçı, kovan sayısını 300'e yükseltti. Bal ve ana arı üretimi yapan Fıstıkçı, çevre illerden aldığı siparişlerle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

        Dört çocuk babası Veysel Fıstıkçı, AA muhabirine, bal üretiminden elde ettiği gelirle çocuklarını okuttuğunu söyledi.

        Arıcılıkta en önemli unsurun doğru arıyla çalışmak ve düzenli takip olduğunu ifade eden Fıstıkçı, geçen yıl yaklaşık 500 kilogram bal ürettiklerini, bu yıl ise artan kovan sayısıyla birlikte üretimi 2-3 kat artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bölgede bu yıl etkili olan yağışların verimi olumlu etkilediğini dile getiren Fıstıkçı, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydetti.

        - "Bu meslek bende bir tutku haline geldi"

        Arıcılığı eşiyle birlikte yürüttüklerini anlatan Fıstıkçı, şöyle konuştu:

        "Arıcılık mesleğini eşimle beraber sürdürüyoruz. Mümkün olduğunca eşim bana yardım ediyor. Herkesin arkasında bir destekçisinin olması lazım. Benim destekçim de eşim. Güzel bir meslek. Bu meslek bende bir tutku haline geldi."

        Şu ana kadar herhangi bir maddi destek almadan kendi imkanlarıyla üretim yaptıklarını belirten Fıstıkçı, "Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başarının sırrı bölgeye uygun arıyla çalışmak ve arıyı iyi yönetmekten geçiyor. Düzenli gözlem ve takip verimi artırıyor." dedi.

        - Aile ekonomisine birlikte katkı sağlıyorlar

        Makbule Fıstıkçı da ev işlerinden arta kalan zamanlarda eşine destek verdiğini söyledi.

        Ana arı üretimi, kovan kontrolleri ve siparişlerin hazırlanmasında görev aldığını anlatan Fıstıkçı, şunları kaydetti:

        "Kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Ana arı üretimi yapıyoruz, arıları kontrol ediyorum. Çevre illerden siparişlerimiz oluyor ve onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Dört çocuğumuz var. Bal üretiminden elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. İlk başlarda zorlanacağımı düşünüyordum ancak eşimin çabasını görünce ben de destek vermeye başladım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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