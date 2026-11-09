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        Başkan Tahmazoğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Başkan Tahmazoğlu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek: "10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı göstermemiz gereken bir gündür. Bu günde bizlere düşen en büyük görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her şartta korumak ve milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için, yorulmaksızın gayret etmek ve çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hiç düşünmeden canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

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