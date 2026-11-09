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        GTB Başkanlarından 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        GTB Başkanlarından 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajı

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, 10 Kasım’ın Türk milletinin ortak hafızasında derin izler taşıyan, hüznün, minnetin ve vefanın bir arada yaşandığı anlamlı bir gün olduğunu belirterek, Atatürk’ün bıraktığı mirasın yalnızca geçmişin büyük başarılarından ibaret olmadığını, aynı zamanda geleceğe yön veren güçlü bir sorumluluk anlayışını temsil ettiğini ifade etti.

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        Atatürk’ün askeri dehası, ileri görüşlülüğü, milletine duyduğu sarsılmaz güven ve çağının ötesine uzanan fikirleriyle dünya tarihine yön veren büyük bir devlet adamı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en zor şartlar altında verdiği varoluş mücadelesine önderlik ederek imkânsızlıkların karşısına inancı, umutsuzluğun karşısına kararlılığı, esaretin karşısına ise bağımsızlık iradesini koymuştur. Onun liderliğinde kazanılan Millî Mücadele, yalnızca askeri bir zafer değil; milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma azminin, birlik ve beraberliğinin tarihe geçen en güçlü ifadesidir. Atatürk, savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin kalıcı olabilmesi için ekonomik, bilimsel ve toplumsal gelişmenin de aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini görmüş, Cumhuriyet’i bu büyük dönüşümün temel taşı olarak milletimize emanet etmiştir. Onun en büyük ideallerinden biri, üreten, kalkınan, bilimin ışığında ilerleyen ve dünyada hak ettiği saygın konuma ulaşan güçlü bir Türkiye olmuştur. Bizler de Gaziantep gibi bağımsızlık mücadelesinin fedakârlık ve kahramanlıkla yazıldığı bir şehrin temsilcileri olarak, bu mücadele ruhunu üretimde, ticarette ve ülkemizin kalkınmasına sunduğumuz katkılarda yaşatmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Atatürk’ün milletimize duyduğu güveni boşa çıkarmamanın yolu, geçmişimizin başarılarıyla gurur duyarken geleceğe karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmekten geçmektedir. Daha güçlü bir ekonomi, daha yüksek katma değerli üretim, daha fazla istihdam ve daha müreffeh bir Türkiye için ortaya konulan her çaba, Cumhuriyetimizin geleceğine yapılan değerli bir katkıdır" ifadelerini kullandı.

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        GTB Başkanları, mesajlarının sonunda ise, "Her 10 Kasım’da saatler 09.05’i gösterdiğinde milletçe aynı hüzünde, aynı saygıda ve aynı minnet duygusunda buluşuyoruz. Ancak biliyoruz ki büyük liderlere duyulan vefa, yalnızca onları anmakla değil, uğruna mücadele ettikleri değerleri korumak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakmakla anlam kazanır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve sonsuz minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

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