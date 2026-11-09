Merinos Voleybol, 1. Lig'de tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.
Sezon başında kadrosunu yenileyen ve başantrenör Refik Kayıkçı yönetiminde Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Gaziantep temsilcisi, geride kalan 7 haftayı namağlup tamamladı.
Lige Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'u 3-0 mağlup ederek başlayan mavi-beyazlı ekip, ardından İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru Maxipipe Spor'u 3-1, 07 Mega Spor'u 3-0 ve Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Altıncı maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Merinos Voleybol, son olarak deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Oynadığı 7 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 4 set veren Gaziantep ekibi, kazandığı 21 set ve topladığı 20 puanla grubun zirvesindeki yerini korudu.
- 1. Lig'deki en iyi başlangıcını yaptı
2018-2019 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselen Merinos Voleybol, bu sezon elde ettiği sonuçlarla geçmiş sezonlardaki performansını geride bıraktı.
Gaziantep temsilcisi, 1. Lig'deki ilk sezonu olan 2019-2020'de ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet, 2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise 3'er galibiyet ve 4'er mağlubiyet elde etti.
2023-2024 sezonunun ilk 7 karşılaşmasını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Merinos Voleybol, 2024-2025 sezonunda aynı dönemde 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Geçen sezon ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ise 7'de 7 yaparak 1. Lig tarihindeki en başarılı başlangıcına imza attı.
Son yıllarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında play-off yarı finaline kadar yükselen Merinos Voleybol, bu sezon yakaladığı namağlup seriyi sürdürerek Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
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