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        Merinos Voleybol, 1. Lig'de tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Merinos Voleybol, 1. Lig'de tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

        Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, bu sezon oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak 1. Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı.

        Sezon başında kadrosunu yenileyen ve başantrenör Refik Kayıkçı yönetiminde Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Gaziantep temsilcisi, geride kalan 7 haftayı namağlup tamamladı.

        Lige Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor'u 3-0 mağlup ederek başlayan mavi-beyazlı ekip, ardından İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru Maxipipe Spor'u 3-1, 07 Mega Spor'u 3-0 ve Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Altıncı maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan Merinos Voleybol, son olarak deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

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        Oynadığı 7 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 4 set veren Gaziantep ekibi, kazandığı 21 set ve topladığı 20 puanla grubun zirvesindeki yerini korudu.

        - 1. Lig'deki en iyi başlangıcını yaptı

        2018-2019 sezonunda Kadınlar 2. Ligi'nden 1. Lig'e yükselen Merinos Voleybol, bu sezon elde ettiği sonuçlarla geçmiş sezonlardaki performansını geride bıraktı.

        Gaziantep temsilcisi, 1. Lig'deki ilk sezonu olan 2019-2020'de ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet, 2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise 3'er galibiyet ve 4'er mağlubiyet elde etti.

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        2023-2024 sezonunun ilk 7 karşılaşmasını 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Merinos Voleybol, 2024-2025 sezonunda aynı dönemde 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

        Geçen sezon ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ise 7'de 7 yaparak 1. Lig tarihindeki en başarılı başlangıcına imza attı.

        Son yıllarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında play-off yarı finaline kadar yükselen Merinos Voleybol, bu sezon yakaladığı namağlup seriyi sürdürerek Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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