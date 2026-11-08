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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Evdet Paşa Mahallesi'nde hemzemin geçit yakınında bulunan J.K. (52) ve Ş.K'nin (17) iş yeri ve ikametinde arama yapıldı.

        Aramalarda, farklı markalara ait 547 paket gümrük kaçağı sigara, 16 paket nargile kömürü, 45 paket nargile tütünü, 54 paket boş makaron, 37 paket doldurulmuş makaron ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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