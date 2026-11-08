İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Evdet Paşa Mahallesi'nde hemzemin geçit yakınında bulunan J.K. (52) ve Ş.K'nin (17) iş yeri ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda, farklı markalara ait 547 paket gümrük kaçağı sigara, 16 paket nargile kömürü, 45 paket nargile tütünü, 54 paket boş makaron, 37 paket doldurulmuş makaron ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
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