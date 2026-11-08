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        Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 puan toplayabildi

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan teknik direktör Orhan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 puan toplayabildi

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 64 günlük görev süresinde 8 lig maçına çıkan teknik direktör Orhan Ak, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

        Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ilk 3 haftada 4 puan toplamasının ardından Rumen teknik adamla yollarını ayırdı.

        Gaziantep temsilcisiyle 4 Eylül 2026'da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Orhan Ak, 7 Kasım'da kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

        - Tek galibiyetini ilk maçında aldı

        Orhan Ak, Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup ederek görevine galibiyetle başladı.

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        Sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Gaziantep FK, üst üste 6. mağlubiyetini yaşadı.

        47 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 8 lig maçında yalnızca 4 puan toplayarak maç başına 0,50 puan ortalaması elde etti.

        - Son 7 maçta yalnızca 2 gol attı

        Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı lig maçlarında hücum performansıyla da beklentilerin uzağında kaldı.

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        İlk karşılaşmada Göztepe filelerini 4 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, sonraki 7 lig maçında yalnızca 2 gol atabildi.

        Ak yönetimindeki 8 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşayamayan Gaziantep temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

        Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmaların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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