Gaziantep FK, Orhan Ak yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 puan toplayabildi

Ak yönetimindeki 8 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşayamayan Gaziantep temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

Sonraki hafta sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.