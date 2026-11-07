Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.
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