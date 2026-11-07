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        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 15 şahıs tutuklandı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 27 şahıstan 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 15 şahıs tutuklandı

        Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlar sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi 27 şahıstan 15'i tutuklandı.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ekim ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 19 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 27 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 12’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

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        Operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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