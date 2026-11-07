Altunkaya Grup Dubai'de

Dünyanın dört bir yanından dev markaların buluştuğu ISM Middle East 2026 Fuarı, 35 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret merkezi Dubai’de kapılarını açtı. Türkiye’yi bu dev organizasyonda gururla temsil eden Altunkaya Şirketler Grubu, yenilikçi ürünleri ve güçlü stant yapısıyla göz doldurdu.

Gaziantep’in ve Türkiye’nin gururu, bünyesinde barındırdığı güçlü global markalarla gıda ve tarımsal sanayinin öncüsü olan Altunkaya Şirketler Grubu, uluslararası arenadaki ağırlığını bir kez daha tescilledi. Küresel atıştırmalık ve şekerleme sektörünün kalbinin attığı, dünyanın dört bir yanından dev markaların buluştuğu ISM Middle East 2026 Fuarı, 35 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret merkezi Dubai’de kapılarını açtı. Türkiye’yi bu dev organizasyonda gururla temsil eden Altunkaya Şirketler Grubu, yenilikçi ürünleri ve güçlü stant yapısıyla göz doldurdu.

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"Üretim gücümüzü dünyanın merkezine taşıyoruz"

Dünya gıda ticaretinin yönlendirildiği bu stratejik buluşmada değerlendirmelerde bulunan Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Türk sanayisinin ve Gaziantep üretim kültürünün uluslararası pazarlardaki gücüne vurgu yaptı.

Küresel rekabetin en üst düzeyde yaşandığı bu tür uluslararası platformların önemine dikkat çeken Mahsum Altunkaya, "Gaziantep’ten yükselen üretim felsefemizi, yalnızca kendi coğrafyamızla sınırlandırmıyor; dünyanın dört bir yanına, en kaliteli standartlarda ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz. Altunkaya Şirketler Grubu olarak bünyemizdeki küresel markalarımızla, ülkemizin adını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Dubai’de gerçekleştirilen ISM Middle East Fuarı, sadece ürün sergilediğimiz bir alan değil; Türk gıda sektörünün gücünü, güvenilirliğini ve yenilikçi yüzünü küresel alıcılara gösterdiğimiz kritik bir köprüdür. Üretmekten, istihdam oluşturmaktan ve bayrağımızı uluslararası pazarlarda en yükseğe taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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Küresel ağlar Dubai’de güçlendiriliyor

Dünya genelinden yüzlerce seçkin üreticinin ve binlerce profesyonel ziyaretçinin akın ettiği fuarda, Altunkaya Şirketler Grubu’nun stant alanı uluslararası alım heyetlerinin ve global yatırımcıların akınına uğradı. Yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı, Türk gıda ve atıştırmalık sektörünün geleceğine yönelik stratejik görüşmelerin gerçekleştirildiği organizasyon, grubun dış ticaret hacmine yeni bir ivme kazandırdı.