İslahiye'de firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 07.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (40), polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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