HKÜ'de 3. uluslararası hemşirelik bakımı ve araştırma kongresi gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından,"Teknolojiyle Güçlenen, İnsanla Anlam Kazanan Bakım" temasıyla düzenlenen III. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi (INCARE 2026), HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde; HKÜ akademisyenlerinin ve çeşitli ülkelerden gelen davetli araştırmacıların, sağlık profesyonellerinin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hemşirelik, bilimsel bilgi ile insani dokunuşu buluşturan bir meslektir

Kongrenin açılışında konuşan HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter, bilimsel kongrelerde sürekliliğin önemine dikkat çekerek, "INCARE'nin artık gelenek hâline gelmiş bir bilimsel buluşma olması son derece kıymetli. Hemşirelik, kanıta dayalı uygulamalarla insani dokunuşu bir araya getiren, bilimsel yönünün yanı sıra sanatsal bir boyut da taşıyan bir disiplindir. Teknolojik gelişmeler ne kadar hızlanırsa hızlansın, bakımın merkezinde her zaman insanın yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kongrenin bilimsel ve insani boyutlar arasında güçlü bir denge kurulmasına katkı sağlayacağına, yeni araştırmalara, akademik iş birliklerine ve ortak projelere zemin hazırlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Bilimsel birikimi geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayla Yava ise INCARE Kongresi'nin yıllar içerisinde gelişen bilimsel birikimine dikkat çekerek, "2019 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde temellerini attığımız bilimsel yolculuğumuzu, 2022 yılında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ikinci kongremizle sürdürdük. Bu buluşmada hemşirelik araştırmalarının sağlık hizmetlerine yansımalarını, bakımın geleceğini ve uluslararası kariyer imkanlarına ele aldık. Her kongre, bir öncekinin birikimini devralarak üzerine yeni değerler inşa eder. Bugün üçüncü buluşmamızda, geçmişten aldığımız bilimsel mirası geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz. En büyük temennimiz, INCARE kongremizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hemşirelik bilimine katkı sunan, yeni araştırmalara ilham veren ve kalıcı iş birliklerine zemin hazırlayan güçlü bir bilimsel geleneğe dönüşmesidir" ifadelerini kullandı.

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Kongrede 121 bilimsel bildiri yer alacak

Üç gün sürecek olan kongrede, Kongre Onursal Başkanı Prof. Katalin Papp'ın da aralarında bulunduğu ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla toplam 121 bilimsel bildiri sunulacak. Kongre kapsamında yapay zekânın hemşirelik eğitiminde kullanımı, dijital sağlık teknolojileri, yenilikçi bakım yaklaşımları ve hemşirelik bakımının geleceği gibi konular konferanslar, paneller ve bilimsel oturumlarda ele alınacak. Kongrenin, bilimsel bilgi paylaşımının artırılmasına ve hemşirelik alanında yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.