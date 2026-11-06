Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez (Dk. 63 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 72 Halil Dervişoğlu), Sorescu (Dk. 45 Gidado), Camara, Maxim (Dk. 45 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Stewart (Dk. 45 Serdar Dursun)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Araous, Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes (Dk. 75 Emirhan Boz), Kerem Demirbay, Rak- Sakyi (Dk. 63 Thiemoko Diarra), Hajradinovic (Dk. 86 Jakob Jessen), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Marcus Rafferty), Benedyczak (Dk. 86 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 21 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 30 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Elson Mendes, Dk. 82 Ayberk Karapo (Kasımpaşa)
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