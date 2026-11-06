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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat: Gaziantep

        Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz

        Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez (Dk. 63 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 72 Halil Dervişoğlu), Sorescu (Dk. 45 Gidado), Camara, Maxim (Dk. 45 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Stewart (Dk. 45 Serdar Dursun)

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem Araous, Ilie, Ayberk Karapo, Elson Mendes (Dk. 75 Emirhan Boz), Kerem Demirbay, Rak- Sakyi (Dk. 63 Thiemoko Diarra), Hajradinovic (Dk. 86 Jakob Jessen), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Marcus Rafferty), Benedyczak (Dk. 86 Güven Yalçın)

        Goller: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 21 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

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        Sarı kartlar: Dk. 30 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 36 Elson Mendes, Dk. 82 Ayberk Karapo (Kasımpaşa)

        GAZİANTEP

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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