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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 10 üstünlüğü ile geçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 10 üstünlüğü ile geçildi.

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