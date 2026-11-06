Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 10 üstünlüğü ile geçildi.

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