Gaziantep'te "Poetik Kültürel Mirasın İzinde: ZeMahşer" Çalıştayı

Gaziantep'te, şair sanatçı Osman Öztunç'un eserlerinde kendine özgü bir nazım biçimi olarak ortaya koyduğu "ZeMahşer" üzerine önemli bir kültür ve edebiyat çalıştayı gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından, Güllüoğlu Şirketler Grubu ve Asrın Tuzmin'in destekleriyle 6 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen "Poetik Kültürel Mirasın İzinde: ZeMahşer" başlıklı çalıştayda, ZeMahşer'in edebi niteliği, kendine özgü yapısı ve Türk şiir dünyasındaki yeri ele alındı.

Türk edebiyatına ve şiir dünyasına yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan çalıştay, ZeMahşer nazım biçiminin bilimsel bir çerçevede değerlendirilmesi, edebiyat çevrelerinde tanınması ve kültürel mirasın bir parçası olarak gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor. Çalıştayın, Türk şiirinin zenginliğine katkı sunmasının yanı sıra, özgün edebi üretimlerin akademik düzeyde incelenmesine ve kültürel miras perspektifiyle değerlendirilmesine de öncülük etmesi hedefleniyor. Çalıştayın bitmesinin ardından organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara, destek verenlere ve katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edildi.

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"Geleneğin kendisini yaşayarak konuşma fırsatı bulduk"

Çalıştay hakkında bilgiler veren ve çok verimli geçtiğini belirten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ömür Ceylan, "Buradaki çalıştay aslında diğer akademik çalışmalarda çokça rastladığımız durağanlıktan, tek düzelikten, sıkıcılıktan uzaktı. Çünkü geleneğin yaşayan bir temsilcisinin şiirleri ve daha da güzeli kendisinin konuk olduğu özel bir çalıştaydı. Osman Öztunç şiirdeki adıyla Şah Zemahşer'in kendisinin kurguladığı, tasarladığı yeni bir şiir biçimini akademisyenler olarak bir araya geldik, tartıştık. Üzerine de hem ozanımız hem de diğer ozanların, onun takipçisi olan diğer ozanların konuştuğumuz şiir biçimi üzerine verdiği örnekleri dinledik. Bu bakımdan geleneğin donuk bir biçimi üzerine verilmiş konferanslardan ziyade geleneğin kendisini yaşayarak konuşma fırsatı bulduk. Bu etkinliği düzenleyen, bunu amaçlayan arkadaşlarımızın da sanıyorum nihai hedeflerinden birisi buydu" dedi.

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"Türk edebiyatı tekrar kendini tazeleyecek, hareketlenecek, geleceğe yönelik güzel mesajlar verecek"

Sanatçı Osman Öztunç ise, "Türk halk edebiyatında bugün Zemahşer nazım şekliyle alakalı bir üst sistem olarak kabul ediyoruz ve bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayımız önemli akademisyenler tarafımızdan gerçekleştirildi. Bu bir konser değil çalıştaydı. Bunun açıklamasını daha önceden biz yaptık. Saza ve söze gönül veren herkesle gönlümüz birlikte ama bugünkü çalışmamız ilmi noktada bir buluşma üzere gerçekleştirildi. Dolayısıyla başarılı geçen bir çalışma oldu. Zemahşer nazım şekli Türk ve dünya edebiyatına 300400 yıl sonra kazandırılmış bir nazım şeklidir. 4050 kadar aşığımız, şairimiz, ozanımız bunu örneklendirdi. Hatta akademisyenlerimizden Ömür Ceylan'ın da bir hediyesini gördük. Çok güzel yazmış gerçekten. Kendisine teşekkür ediyorum. Böylelikle Türk edebiyatı tekrar kendini tazeleyecek, hareketlenecek, geleceğe yönelik güzel mesajlar verecektir" diye konuştu.