HKÜ, 'Uluslararası Orta Asya Eğitim Forumu'nda 8 iş birliği protokolü imzaladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda akademik iş birliklerini geliştirmeye ve yükseköğretimde uluslararası etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Orta Asya Eğitim Forumu kapsamında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Özbekistan’dan 6, Kazakistan’dan 2 üniversite arasında toplam 8 iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle üniversiteler arasında akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliği imkanlarının geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

"Uluslararası iş birliklerini somut akademik fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz"

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Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Orta Asya Eğitim Forumu’na katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak uluslararasılaşmayı yalnızca akademik ağımızı genişletmek olarak değil, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni öğrenme, araştırma ve gelişim fırsatları sunan önemli bir süreç olarak görüyoruz. Özbekistan ve Kazakistan’dan sekiz üniversiteyle imzaladığımız iş birliği protokollerinin, ortak akademik programlardan öğrenci ve personel hareketliliğine, bilimsel araştırmalardan mesleki eğitim çalışmalarına kadar birçok alanda yeni fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki kültürel bağların eğitim ve bilim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçlenmesini önemsiyoruz. Hedefimiz, bu protokolleri kurumsal düzeyde bırakmayarak öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin doğrudan yararlanabileceği sürdürülebilir çalışmalara dönüştürmek. Bu iş birliklerinin üniversitelerimiz arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağına, ortak bilimsel üretimi destekleyeceğine ve yükseköğretimde uluslararası etkileşime önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

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Ortak programlar ve akademik hareketlilik gündemde

Forum kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, ortak akademik programların geliştirilmesi, öğrenci ve personel hareketliliğinin artırılması ve mesleki eğitim alanında iş birliklerinin, deneyim paylaşımlarının hayata geçirilmesi konuları ele alındı.