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        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        GAZİANTEP'te etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu

        GAZİANTEP'te etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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