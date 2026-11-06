Gençler sordu başkan Şahin yanıtladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin görüş, düşünce ve beklentilerini doğrudan dinledi. Öğrencilerden gelen soruları samimiyetle cevaplayan Başkan Fatma Şahin, öğrencilerin neye ihtiyacı varsa destekleneceğini ifade ederek, kurum olarak kentte yapılan projelerden yararlanma çağrısında bulundu.

Gençlerle doğrudan iletişim kurulmasını ve onların düşüncelerinin paylaşılmasını amaçlayan "Üniversite Fakülte Buluşmaları" kapsamında İlahiyat Fakültesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaklaşık 250 öğrenciyle bir araya geldi. Sorucevap formatında gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Erkan üstlendi. Buluşmada, öğrenciler direkt katılımla merak ettikleri konuları gündeme getirme ve görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

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Başkan Fatma Şahin'e gelen sorular arasında öne çıkanlar arasında ulaşım ve öğrenci dostu şehir çalışmaları ön plana çıktı. Başkan Şahin, ulaşım yatırımlarıyla ilgili gelen soruda Şahin, yeni planlanan projelerden bahsederek Gaziray ve tramvay hatlarının uzatılacağını aktararak Nizip'e ulaşım ağının geliştirilmesi üzerine konuştu. Başkan Şahin ayrıca salonu dolduran öğrencilere spor ayakkabı ve eşofman hediye ederek Gazi Yarı Maratonu'nda beraber koşma sözü verdi. Ayrıca fakülte öğrencilerini kentte bulunan manevi mekanlar için tur müjdesini verdi. Gaziantep Büyükşehir'in şehir yatırımlarını ve projelerinin gençlerin daha dikkatli ve ilgili takip edilmesini aktararak takip için bilgi verdi.

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"Bu iş imkan meselesi, fırsat meselesi, birbirimizi karşı dinleme meselesi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Birlikte karşılıklı camdan cama değil de candan cana, gözden göze temasla öğrencilerimize bir yerlere gelmek lazım. Gençlerimiz hayal ediyor. Sen istersen o bir hayal değildir ama bu iş imkan meselesi, fırsat meselesi, birbirimizi karşı dinleme meselesi. Kalpten kalbe giden yol çok mühim. Aslında Gaziantep Modeli de bu. ‘Birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğuyor.' Siz ne diyorsunuz? Biz ne yapmalıyız? Biz ne diyoruz? Siz ne yapmalısınız? Bugün bunun için buradayız" dedi.